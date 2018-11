Kerstmarkt Redactie

15 november 2018

Zondag 9 december, van 10 tot 17 uur, organiseert de Koninklijke Liberale Fanfare “De XXXIV” een kerstmarkt in zaal ’t Bruggeske aan de Hoevensebaan 12 in Kapellen. Talrijke standhouders bieden, in mooi ingerichte kraampjes, allerlei artikelen aan die kaderen in de sfeer van Kerstmis en Nieuwjaar. Bijna alle voorwerpen die uitgestald worden zijn door de standhouders zelf gemaakt. Bezoekers kunnen ook langskomen om te proeven van glühwein, een assortiment jenever of zelf gebakken taart en pannenkoeken. Ook de Kerstman zal aanwezig zijn. De inkom is gratis.