Kerstconcert Alfons Schryvers

27 november 2018

12u02 0

Het Kapelse pop- en Rockkoor KINDaMAGIC brengt op zaterdag 15 december een concert dat de naam A touch of Christmas meekreeg. De plaats van het gebeuren is de kerk Zilverenhoek in Kapellen. KINDaMAGIC is een 65-koppige groep die aanstekelijke songs brengt. Zo staan ABBA, Queen, Adele en Coldplay op het programma. Het koor schenkt een groot deel van de opbrengst van het concert aan Kom op tegen Kanker. Tickets voor het optreden kosten 15 euro en zijn te verkrijgen via concert@kindamagic.be. Het concert begint om 20 uur.