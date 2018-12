Katrien Pauwels schaatst piste op Dorpsplein in Alfons Schryvers

06 december 2018

20u04 0 Kapellen Als onderdeel van de Wintertuin is de Kapelse ijspiste op het Dorpsplein geopend door schaatscoryfee Katrien Pauwels.

Pauwels bracht ook haar dochters Charlotte en Aurélie mee. Zij gaven samen met de zussen Beau en Nora, dochters van Staf Coppens, een schaatsdemonstratie.

Beau en Nora Coppens behaalden onlangs respectievelijk een 3de en 11de plaats op het Belgisch kampioenschap kunstschaatsen. Pauwels is dan weer een begrip in de kunstschaatsscene. Jarenlang behoorde ze tot de top vijftien van de wereld en op haar achttiende stond ze op de Spelen van Sarajevo 1984.

Het traditionele lintje werd doorgeknipt door schepen voor feestelijkheden An Stokmans (Open Vld).

Tot en met zondag 6 januari kan er geschaatst worden. De overdekte ijspiste, met een oppervlakte van zeshonderd vierkante meter, maakt deel uit van een wintertuin. Vorig jaar waren er meer dan 15.000 schaatsers. De ijspiste is geopend, tot 21 december, op weekdagen van 9 tot 22 uur en tijdens het weekend van 11 tot 22 uur. Nadien, tot en met 6 januari, kan er vanaf 11 uur geschaatst worden tot eveneens 22 uur.

Een schaatsbeurt kost 5 euro en 7 euro schaatsen inbegrepen. Het is ook mogelijk gebruik te maken van een 5 of 10-beurtenkaart. Groepen en scholen krijgen korting. Het volledige programma, met verschillende themadagen, is te raadplegen op www.wintertuinkapellen.be