Kartel sp.a-Groen maakt top 6 bekend 24 januari 2018

02u31 0 Kapellen Pieter Buysse (Groen) zal bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober de lijst van het kartel sp.a-Groen trekken. Veronique Livens (sp.a), Tom Namurois (sp.a), Christel Janssens (Groen), Gert Herman (sp.a) en Walter Van Assche (Groen) vervolledigen de top 6. Het kartel stelt zich tot doel zes zetels in de gemeenteraad binnen te halen.

Het kartel ziet de gemeenteraadsverkiezingen positief tegemoet. De twee partijen vinden dat het in Kapellen momenteel goed om te wonen is, maar dat het huidige beleid ook ambitie mist. "Sp.a-Groen is ervan overtuigd dat Kapellen beter kan en de Kapellenaar beter verdient. Wij willen gezamenlijk wegen op het sociaal beleid, mobiliteit, duurzaamheid en vrije tijd. Een ambitieus mobiliteitsplan en het tegengaan van leegstand in het centrum zijn maar enkele onderwerpen." Opvallende afwezige op de kandidatenlijst is gemeenteraadslid Betty Stassen (sp.a) die stopt wegens haar leeftijd. Ook sp.a-fractieleider Harold van der Kraan stelt zich geen kandidaat. Hij heeft een eigen bedrijf opgricht en wil daar meer tijd aan besteden. Groen neemt afscheid van gemeenteraadslid Rosette Mortier die de fakkel doorgeeft aan jongere kandidaten. (FSE)