Kartel sp.a-Groen fietst langs gevaarlijkste punten 22 augustus 2018

In Kapellen hebben leden van het kartel sp.a-Groen, samen met Vlaams fractieleider Björn Rzoska, alle gevaarlijke punten aangedaan in de gemeente. Hun tocht begon aan de spooroverweg van de Kalmthoutse Steenweg waar fietsers nog altijd schuin moeten oversteken. Als oplossing voor de ovonde stelt het kartel voor om het verkeer uit de Vredestraat te weren. Ook de andere problemen met de fietsostrade werden aangekaart. "Fietsostrades zijn een prachtig initiatief, maar in Kapellen is ze nog steeds niet af, niet veilig en niet vindbaar", stelt Pieter Buysse, lijsttrekker voor het kartel sp.a-Groen in Kapellen. (FSE)