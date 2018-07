Kapelse Sprint sluit samenwerkingsverband met Bethanie Brasschaat 18 juli 2018

Sinds vorig jaar gaan de Kapelse kermiskoersen, op dinsdag 31 juli, door het leven als Kapelse Sprint. Voor de eerste wedstrijd van de mannen, met start om 17.30 uur, heeft de organisatie een samenwerking afgesloten met de wielerwedstrijd Bethanie Brasschaat om tot een gezamenlijk klassement te komen. Bedoeling is om meer renners aan de start te krijgen.





Voor de wedstrijd van de internationale dames, met start om 19.15 uur, zijn er telkens voldoende inschrijvingen om er een boeiende wedstrijd van te maken. Ook dit jaar zullen er verschillende nationaliteiten aan de start staan.





Het parcours blijft ongewijzigd en loopt via de Hoevensebaan, Zandstraat en via de Essenhoutstraat opnieuw naar de Hoevensebaan. Zowel de heren als de dames zullen dit parcours 30 maal afleggen.





(FSE)





