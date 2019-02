Kapelse afdeling van Jongsocialisten opgericht Alfons Schryvers

05 februari 2019

10u23 0 Kapellen In Kapellen is een afdeling van de Jongsocialisten opgericht. “Met volle overtuiging en motivatie heeft een groep jongeren besloten zich in te zetten voor de Kapelse jongeren”, zegt sp.a-voorzitter Harold van der Kraan.

“Dat doen ze door aanwezig te zijn in de jeugdraad en door zich zichtbaar te maken in Kapellen en zelf activiteiten te organiseren.”

Kasper Thiers, voorzitter van de Jongsocialisten, kan rekenen op steun van de jongeren Joris Van Loon en Katrien Van Laer.

“In eerste instantie willen we onze jongerenafdeling verder uitbouwen en gaan hiervoor gemotiveerde jongeren aanspreken om lid te worden. We zijn ervan overtuigd dat Kapellen nood heeft aan de inbreng van plaatselijke jongeren. Zij bekijken het beleid door een andere bril. Bovendien is het ook de bedoeling om de sp.a te verjongen.”

Meer over Kapellen

samenleving

politiek

mensen

jongeren