Kapellenaar Danny Dean (72) zingt vrijdag in The Voice Senior: “Optreden met een professioneel orkest is ongelofelijk” Alfons Schryvers

13 december 2018

11u28 0 Kapellen Kapellenaar Danny Dean (72) gaat geen enkele uitdaging uit de weg. Vrijdagavond vanaf 20.30 uur toont hij zijn muzikaal talent in het VTM-programma The Voice Senior. “Zo krijg ik de kans om begeleid te worden door een professioneel orkest dat gebruik maakt van alle hedendaagse technieken.”

Danny De Meyer is in de showbizz beter bekend onder zijn artiestennaam Danny Dean. “Ik woon al 46 jaar in Kapellen en heb er ook al veel opgetreden, in onder meer ‘t Bruggeske. Mijn muzikale loopbaan begon tijdens de jaren zestig als zanger-bassist in verschillende orkestjes. Na mijn legerdienst werd ik zanger van The Black Birds. Begin jaren 70 werden dj’s plots erg populair, en goedkoper voor de organisatoren, waardoor orkesten en groepen minder werk kregen.”

Forgotten Times

“Toen de vrije radio’s weelderig begonnen te tieren, sprong ik op die kar en werd veelvuldig gevraagd voor interviews en optredens. Dat resulteerde in mijn eerste single ‘Forgotten Times’, een remake van de cover ‘Mr.Lonely’. Daarvan werden 500 stuks verkocht, wat een meer dan behoorlijk resultaat was. De naam van de singel was niet toevallig gekozen. In 1987 opende in mijn horecazaak ‘Forgotten Times’ tegenover de kerk van Berendrecht. Die groeide uit tot een verzamelplaats voor muziekliefhebbers. Ik verzorgde er een wekelijks showprogramma met bekende collega-artiesten en opkomend talent. Eind 2000 heb ik de zaak er gesloten om me volledig toe te leggen op mijn zangcarrière”.

Boeiende ervaring

Sinds begin 2000 verzorgde Danny Dean veel optredens voor het ministerie van de Vlaamse gemeenschap. Vooral seniorenshows kenden veel succes. In die periode heeft hij een groot deel van Vlaanderen doorkruist. Zijn deelname aan The Voice Senior kwam toevallig tot stand, zegt hij.

“Eigenlijk hebben kennissen mij overtuigd. Je komt in een competitie terecht met artiesten die al heel wat levenservaring hebben, was hun argument. Toen dacht ik waarom niet? We zien wel. Bovendien was ik ook nieuwsgierig naar hoe het er tegenwoordig aan toegaat in de showbizz.”

Spijt heeft Danny zeker niet. “Het is heel goed verlopen. We werden goed opgevangen, kregen enkele nuttige tips, en voelden ons meteen enkele jaren jonger. Boeiend was zeker om kennis te kunnen maken met de hedendaagse technieken en materialen. Apotheose was het optreden zelf. Een professioneel groot orkest achter je rug. Daar droomt toch elke artiest van. Daardoor is mijn deelname nu al geslaagd.”

Danny Dean brengt een uitgebreid internationaal repertoire van bekende en eigen liedjes. Het resultaat zie je vrijdagavond tijdens The Voice Seniorx.