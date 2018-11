Kapellen klinkt Redactie

14 november 2018

12u53

Ook dit jaar organiseert de gemeente Kapellen een nieuwjaarsdrink voor de bevolking. Onder de noemer “Kapellen Klink” is iedereen welkom op zondag 6 januari, tussen 11 en 13 uur, op het Dorpsplein in het centrum van Kapellen. Inwoners kunnen er hun nieuwjaarswensen uitwisselen aan de Wintertuin en genieten van een gratis drankje of warme soep. Het gemeentebestuur voorziet voor elke aanwezige een geschenkje. Dit zo lang de voorraad strekt. Bovendien zal er voor de laatste maal kunnen geschaatst worden. In de namiddag wordt gestart met het ontmantelen van het winterdorp en de ijspiste.