Kapellen kapt 170 bomen in Kasteeldreef: “Niet wachten tot er slachtoffers vallen” 120 jaar oude Amerikaanse eiken vormen gevaar tijdens storm Alfons Schryvers

16 april 2019

12u47 0 Kapellen Na de paasvakantie, op dinsdag 23 april, wordt in Kapellen gestart met het rooien van een 170-tal Amerikaanse eiken in de Kasteeldreef. De bomen moeten vervangen worden omdat ze een gevaar vormen voor de omgeving. De beslissing kwam in een stroomversnelling nadat tijdens de storm van 10 maartopnieuw vijf eiken sneuvelden.

De Kasteeldreef is ongeveer 1,3 kilometer lang met rechts en links monumentale Amerikaanse en gewone zomereiken. “De bomen worden er al vijftien jaar opgevolgd en individueel beschreven,” zegt de gemeentelijke groendeskundige Sofie Vincke.

120 jaar oud

“In de eerste vierhonderd meter van de Kasteeldreef staan ongeveer honderd zomereiken en die blijven behouden. In het tweede deel werd destijds gekozen voor de Amerikaanse zomereik. Momenteel staan er nog 170 maar vroeger waren dat er om en bij de 300. De bomen zijn ongeveer 120 jaar oud en vanaf die leeftijd moet je alert worden. Alle bomen zijn onderzocht en worden al vijftien jaar opgevolgd. Als de groei stil valt, en er enorm veel eikels onder de boom liggen, wijst dat op problemen. In de loop der jaren zijn al verschillende Amerikaanse zomereiken gesneuveld. Bij de recente storm van 10 maart vielen opnieuw vijf eiken tegen de grond. De afgelopen jaren kreeg de gemeente verschillende schadeclaims van bomen die op een afsluiting of op een afdak waren gevallen.”

Volgens Sofie Vincke beseffen de bewoners dat er iets moet gebeuren. “Op een bewonersvergadering bleek dat de bewoners begrip hebben voor onze beslissing.”

Weer aanplanten

Volgens extern boomdeskundige Johan Possemiers is het moment gekomen dat de Amerikaanse zomereiken te gevaarlijk worden om ze te behouden als straatboom.

“Tijdens de recente storm zijn we goed weggekomen omdat de bomen toen nog niet in het blad stonden. Anders waren er ongetwijfeld meer dan vijf exemplaren gesneuveld. Gelukkig is het beperkt gebleven tot stoffelijke schade. We kunnen niet wachten tot er slachtoffers vallen. Bovendien, hoort de Amerikaanse zomereik niet thuis in ons land. In het begin zal het voor de bewoners een onrustwekkend straatbeeld zijn maar na enkele jaren zal het zicht opnieuw hersteld zijn.”

Zomereik

In totaal zal de gemeente 200 bomen heraanplanten. “De 170 die geveld worden plus de bomen die in de loop der jaren al verdwenen zijn. Onze voorkeur gaat uit naar de zomereik maar de bewoners hebben de laatste keuze. Als aanplanting kiezen we voor bomen die al zes tot zeven jaar oud zijn met een stamomtrek van 18 tot 20 centimeter. Die kosten zo’n 300 euro per stuk. Het kappen van de bomen start dinsdag 23 april en zullen twee weken duren. Nadien komen de nutsmaatschappijen hun leidingen aanpassen en eind dit jaar heeft de Kasteeldreef opnieuw een groen uitzicht. De gemeente reserveert 100.000 euro voor het project.”

Ook in de Varen- en Corsicalaan, in de wijk Hoogboom, heeft de gemeente hetzelfde probleem. Die dossiers worden op de voet gevolgd.