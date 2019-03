Kapellen is nu pleegzorggemeente Alfons Schryvers

12 maart 2019

15u57 0

Kapellen is voortaan een Pleegzorggemeente. Burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld) en schepen Valerie Van Peel (N-VA) ondertekenden hiervoor het charter. Daarmee engageert de gemeente zich om kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen in Kapellen een thuis te bieden. Samen met Pleegzorg Provincie Antwerpen en Pleegzorg Vlaanderen wordt een duurzame samenwerking op poten gezet om pleegzorg in de gemeente bekend te maken op een laagdrempelige manier. Kapellen kiest er ook voor om het engagement van hun pleeggezinnen extra te ondersteunen en via acties mee op zoek te gaan naar nieuwe pleeggezinnen voor enkele maanden of jaren of soms af en toe in het weekend of tijdens vakanties. Wie graag pleeggezin wil worden, vindt alle informatie op www.pleegzorgprovincieantwerpen.be.

Meer over Kapellen

politiek

samenleving