Jongerenafdeling sluit werkjaar af in stijl

Met een nieuwjaarsdrink, voor leden en sympathisanten, heeft de jongerenafdeling van de Kapelse Open Vld haar werkjaar afgesloten. De plaatselijke jongerenafdeling is vooral bekend van haar jaarlijks petanquetornooi in het gemeentepark waar tientallen ploegen aan deelnemen. Daarnaast organiseren ze geregeld gespreksavonden. Bij Jong Vld Kapellen is het voorzitterschap in handen van Koen Deprins. Hij is een gekend gezicht binnen de liberale familie in Kapellen en belangrijke steunpilaar bij de organisatie van vele evenementen. Als voorzitter wordt hij gesteund door drie vrouwen: rechtenstudente Valerie Schouteden (22), als ondervoorzitter, de 21-jarige apotheekstudente Evelyne Haud'huyze als penningmeester en de even oude rechtenstudente Annelore Janssens als secretaris.





