Jongeren zorgen voor politieke opvolging Alfons Schryvers

13 januari 2019

14u36 0

Van de Kapelse Open Vld jongeren zijn twee leden verkozen als gemeenteraadslid. Een derde is lid geworden van het Bijzonder Comité, een afgezwakte versie van het vroegere OCMW. Met deze prestatie bewijzen de jongeren dat, binnen de Open Vld, de politieke opvolging klaar staat. In Kapellen behaalde de Open Vld een absolute meerderheid van 15 zetels op een totaal van 29 zitjes. Samen met de N-VA vormt de Open Vld een meerderheid. De jongeren die, namens de Open Vld, verkozen werden zijn Evelyne Haud’huyze met 503 voorkeurstemmen en Tayfun Genç met 316 voorkeurstemmen. Koen De Prins, voorzitter van de Open Vld jongeren, behaalde 208 voorkeurstemmen en werd aangesteld als lid van het Bijzonder Comité. Zijn afdeling is bijzonder actief met als bekendste organisatie een jaarlijks petanquetornooi in het Kapelse gemeentepark waaraan meer dan honderd spelers deelnemen.