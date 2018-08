Jongeren massaal aanwezig op 'trottinettenfeest' 10 augustus 2018

Naar aanleiding van Kapellenkermis konden jongeren deelnemen aan een 'trottinettentocht'. Meer dan 120 kinderen, van 6 tot 12 jaar, waren op de afspraak om naar hartenlust te steppen (niet in wedstrijdverband). Dat gebeurde onder politiebegeleiding op het gesloten parcours Eikendreef-Acaciadreef-Platanendreef-Silvesterdreef. Jongeren konden kiezen voor hun eigen step of kregen er een ter beschikking van de organisatoren. Na afloop kregen de deelnemers nog een drankje en een mooie herinnering mee naar huis. De belangstelling was dermate groot der in verschillende groepen werd gestart. Dit om te verhinderen dat de jongsten zouden weggedrongen worden door de al wat oudere kinderen.





(FSE)