Jongeren maken kennis met softbal 15 juni 2018

02u28 1

In Kapellen hebben drie scholen deelgenomen aan een softbaltornooi georganiseerd door de gemeentelijke sportdienst. In totaal kwamen zes ploegen in actie.





Deelnemende scholen waren Zilverenhoek, Platanen en Klavertje Vier. Het was de twintigste keer dat de sportdienst dit initiatief organiseerde, zegt sportschepen Koen Helsen (Open Vld). "Vroeger speelden we ook in de buitenlucht maar nadat we enkele keren niet konden rekenen op weergoden, verhuisden we naar de gemeentelijke sporthal. Bedoeling is dat de jongeren kennismaken met de sport en later misschien wel kunnen doorgroeien naar de Kapelse Volleybalclub. Het zijn trouwens spelers van deze club die optreden als scheidsrechter. Het evenement is voor de gemeentelijke sportdienst meteen het laatste onderdeel en afsluiter van dit seizoen".





(FSE)