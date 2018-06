Jongeren in de ban van petanque 20 juni 2018

In het Kapelse gemeentepark had de 23ste editie plaats van het petanquetornooi van de plaatselijke afdeling van Jong Vld. In totaal waren 20 ploegen ingeschreven die elk met vier spelers deelnamen. Na al die jaren heeft het tornooi steeds meer aan bekendheid gewonnen. De verste ploeg kwam uit Wommelgen. Dit jaar waren er opvallend veel ploegen ingeschreven met daarin spelers van jonge leeftijd. Daarmee wordt ontkracht dat petanque een spel is voor oudere mensen. De finale werd gespeeld door 'Los Toros' en 'De blauwe bliksem' en werd gewonnen door 'Los Toros'. Ook volgend jaar, eind juni, heeft er opnieuw een petanquetornooi plaats in het Kapelse gemeentepark.





(FSE)