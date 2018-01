Jana zet eerste stappen op de planken 02u28 0 Foto Alfons Schryvers

De droom van de Kapelse studente Jana Van Honsté (17) gaat in vervulling. Zij is geselecteerd om te mogen deelnemen aan de musical ZOO of Life. "Ik mag optreden met de dansgroep en het koor" zegt Jana. "Ooit meedoen aan een musical stond op mijn bucket list en kan ik nu dus schrappen. In totaal mag ik meedoen aan 29 voorstellingen." Jana speelt al negen jaar saxofoon en wil dit jaar eveneens starten met een opleiding musical. Ook de ouders van Jana zijn trots dat hun dochter werd geselecteerd. ZOO of Life, vanaf 3 april in de Antwerpse Koningin Elisabethzaal, is een groot musicalspektakel waarmee de Antwerpse ZOO zijn 175ste verjaardag viert. Het is een verhaal vol liefde en dieren, voor en door fans van de ZOO. Met honderden vrijwilligers, met Jelle Cleymans als gorillaverzorger, Tinne Oltmans als juf Ellen en nog vele anderen. Info www.zooantwerpen.be











(FSE)