Italianen eisen alleenrecht op naam ‘Cars and Coffee’ Antwerpse vzw kiest noodgedwongen voor ‘Oldtimers and Friends’ Redactie

05 november 2018

12u30 0 Kapellen De vzw ‘Cars and Coffee Noord Antwerpen’ heeft de naam van haar maandelijkse oldtimerbijeenkomsten noodgedwongen moeten wijzigen in ‘Oldtimers and Friends’. De naam Cars and Coffee is al een merknaam van een Italiaanse organisatie.

Dit jaar kregen de organisatoren van Cars and Coffee nog de Kapelse Cultuurprijs. Ze kregen een banner die ze tijdens hun evenementen kunnen gebruiken. Ze zullen nu een nieuwe banner moeten zoeken, want de Italiaanse organisatie claimt het alleenrecht op het gebruik van de naam. De Italianen schreven zelfs een aantal Vlaamse verenigingen aan met de vraag om binnen de vijf dagen te stoppen met het gebruik van de naam ‘Cars and Coffee’.

We willen geen energie verliezen in een mogelijk lange, juridische strijd Voorzitter Peter Van Dyck

“Omdat de vzw die bijeenkomsten al organiseert sinds 2012, eerst in Kapellen en nu in de Antwerpse Haven, is er juridisch zeker een basis om de claim van de Italianen aan te vechten. Maar we hebben binnen ons bestuur gekozen om dat niet te doen en we opteren nu voor de nieuwe naam Oldtimers and Friends. Die naamswijziging brengt wel een hoop extra kosten met zich mee, bijvoorbeeld voor de vernieuwing van het promomateriaal en de kledij en voor de aanpassing van de website. Maar voor ons is het belangrijk om vooruit te kijken en geen energie te verliezen in een mogelijk lange, juridische strijd”, zegt voorzitter Peter Van Dyck.

Meer info en kalender op www.oldtimersandfriends.be.