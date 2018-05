Inwoners nemen afscheid van oud-burgemeester Jacky Buchmann 26 mei 2018

02u24 0 Kapellen Verschillende inwoners van Kapellen hebben het rouwregister getekend voor ereburgemeester Jacky Buchmann (86). Buchmann, 18 jaar burgemeester en 6 jaar OCMW-voorzitter, overleed in de nacht van woensdag op donderdag.

"Dankzij jouw bedrijf heb ik mijn leven kunnen opbouwen", verwijst een Kapellenaar in het rouwregister naar zijn carrière als zaakvoerder van Buchmann Optical.





"Zelfs met je enorme verantwoordelijkheid als bedrijfsleider gaf je de voorkeur aan werknemers uit eigen streek." Woensdag is er nog gelegenheid tot groeten, van 16 tot 20 uur, op het gemeentehuis Beukenhof in de C. Pallemansstraat 71. Er wordt afscheid genomen van Jacky Buchmann op vrijdag 1 juni om 11.00 uur in de Sint-Jacobuskerk op het Kerkplein in Kapellen. (FSE)