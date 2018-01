Inwoners krijgen voorrang bij toewijzing sociale woningen 20 januari 2018

02u40 0 Kapellen Het Kapelse schepencollege heeft een nieuw ontwerp van het toewijzingsreglement klaar voor sociale huurwoningen. Inwoners die nauwe banden hebben met Kapellen krijgen voorrang. Het definitieve reglement zal vermoedelijk eind dit jaar in werking treden.

In de toekomst zal het voor inwoners van Kapellen gemakkelijker worden om een sociale woning toegewezen te krijgen. Volgens het nieuwe ontwerp van reglement wordt voorrang gegeven aan kandidaat-huurders die ooit tien jaar inwoner zijn geweest van de gemeente Kapellen. Ook de kandidaten die al ten minste twee jaar werken in de gemeente Kapellen hebben een streepje voor. Er wordt ook voorrang gegeven aan kandidaten, die vanwege een of meer aanverwante mantelzorgers in de gemeente, zorg en bijstand ontvangen. Tot slot is er ook voorrang voor kandidaten wiens kinderen naar een school in Kapellen gaan.





Nog niet van kracht

Vooraleer het nieuwe reglement van kracht zal worden, dient nog een administratieve procedure doorlopen te worden. Het moet onder meer nog ter advies voorgelegd worden aan het OCMW, de sociale Bouw- en Kredietmaatschappij Arro Antwerpen, de CV De Ideale Woning, het Vlaams Woningfonds en het Sociaal Verhuurkantoor Kapellen. Nadien worden het reglement en de adviezen besproken op het lokaal woonoverleg. Als laatste stap legt de gemeenteraad het reglement definitief vast en maakt het ter goedkeuring over aan het Agentschap Wonen Vlaanderen. Vermoedelijk zal de procedure eind dit jaar afgerond zijn. (FSE)





