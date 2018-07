Inwoners krijgen testbericht BE-Alert 05 juli 2018

02u49 0

Alle Kapellenaren die zijn ingeschreven op BE-Alert ontvangen morgen een sms, telefoon of e-mail met het volgende testbericht: 'Test BE-Alert gemeente Kapellen'. Er is geen reactie vereist. Door BE-Alert te testen kan de gemeente haar noodprocedures trainen en inwoners bewust maken hoe belangrijk het is dat zij meteen op de hoogte zijn bij een noodsituatie. BE-Alert is een alarmeringssysteem dat een bericht kan uitsturen naar iedereen op wie de noodsituatie impact heeft. Zo kunnen inwoners op een snelle manier de nodige aanbevelingen krijgen. Registreren kan op www.be-alert.be.





(FSE)