Inwoners binnenkort investeerders in zonnepanelen? 10 juli 2018

02u45 0 Kapellen Het kartel Sp.a-Groen Kapellen lanceert een voorstel om zonnepanelen te plaatsen op gemeentelijke gebouwen en bewoners mee te laten investeren. "De gemeente heeft een grote leenlast, nog meer lenen kan niet. Laat inwoners mee investeren. Ze kunnen bijdragen aan het milieu en een centje verdienen" zeggen Tom Namurois en Walter Van Assche.

Voor de kartelpartners moet er meer ingezet worden op alternatieve energie. "Veel particulieren hebben geïnvesteerd in zonnepanelen, maar de gemeente hinkt achterop. Het is merkwaardig dat er nog geen zonnepanelen op de daken van onze drie sporthallen liggen. De daken van de sporthallen van het centrum, Hoogboom en Putte beschikken immers over een enorme oppervlakte die bovendien gunstig gelegen is. Deze daken hebben plaats voor ongeveer 2.200 zonnepanelen. Goed voor meer dan 500.000 kWh per jaar, of het jaarlijks verbruik van 145 gezinnen en een besparing van jaarlijks 395 ton CO². Ook op de Kapelse scholen zijn er mogelijkheden voor zonnepanelen".





Sp.a groen Kapellen willen een voortrekkersrol van de gemeente. "De investering moet deel uitmaken van een Kapelse meerjarenbegroting. De gemeente heeft immers een engagement om tegen 2020 ongeveer 20% minder CO² uit te stoten. Buiten het doven van de lichten na 23 uur, zien we weinig initiatieven". Om de kostprijs voor de gemeente te beperken, wil het kartel inwoners mee laten investeren. "Dat levert een rendement van enkele procenten op en is op 10 tot 11 jaar terugbetaald. Op deze manier kunnen inwoners een bijdrage leveren aan het milieu en een centje bijverdienen".





(FSE)