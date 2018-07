Inschrijvingen Stormgames van start 20 juli 2018

Aan de atletiekpiste in het gemeentepark vinden op zaterdag 15 september, van 12 tot 18.30 uur, de eerste Stormgames plaats. Per ploeg van zes deelnemers breng je acht verschillende proeven tot een goed einde. De proeven zijn heel gevarieerd. Soms gaat het om snelheid, soms om kracht, soms om behendigheid. Deelnemers bedwingen onder meer het Swingschip, de Bungeerun, de Kubus en de Stormbaan XL. Daarnaast moeten ze Bumpervoetbal spelen en nog veel meer. Deelnemen kan vanaf 14 jaar en kost 45 euro per ploeg. Stel zelf je ploeg samen met mensen uit je buurt, je vereniging, familie, vrienden of sportclub. Inschrijven kan via Stormgames, Akkerstraat 70 in Hoevenen. Of mail je gegevens naar info@stormgames.be.





