Inschrijvingen Roefeldag starten maandag 07 september 2018

02u43 0

Maandag 10 september om 17 uur starten de inschrijvingen van de Kapelse Roefeldag. Na een jaartje met het alternatieve FikFak is het weer tijd om echt te gaan 'roefelen' in Kapellen. Zaterdag 22 september zetten verschillende Kapelse handelaars en verenigingen de deuren open voor roefelende kinderen.





De Roefeldag bestaat dit jaar uit een voormiddag- en namiddagdeel. In de gemeentelijke webwinkel, bij de activiteiten, kunnen deelnemers kiezen tussen verschillende voor- en namiddagcombinaties. In de grotemensenwereld, achter de schermen, kunnen jongeren dit jaar ook bij de politie terecht. Inschrijven en deelname is gratis.





(FSE)