Inschrijven voor Dorpsdag 23 maart 2018

De 32ste editie van de Kapelse Dorpsdag heeft plaats op zondag 27 mei. Ook dit jaar worden heel wat straten van het centrum ingepalmd door de deelnemende verenigingen of handelaars. Inschrijven voor een standje kan vanaf nu. Kapelse verenigingen en organisaties betalen niets voor een standplaats van maximaal drie lopende meter als ze geen drank, of eten, verkopen. Doen ze dat wel, betalen ze 20 euro voor een plaats van maximaal drie meter. Kapelse handelaars betalen 20 euro voor een standplaats voor eigen pand of voor een standplaats van maximaal zes lopende meter. Wie een grotere plaats wil, betaalt 10 euro per lopende meter met een plafond van 50 euro. Inschrijven kan via de gemeentelijke website. (FSE)