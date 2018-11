Ingmar De Vos herverkozen tot voorzitter van internationale ruitersportfederatie Alfons Schryvers

20 november 2018

In Bahrein is Kapellenaar Ingmar De Vos (55) voor een nieuwe periode van vier jaar herverkozen als voorzitter van de internationale ruitersportfederatie, de Federation Equestre Internationale (FEI). Vier jaar geleden trad hij aan als voorzitter en volgde toen Prinses Haya van Jordanië op.

Ingmar De Vos startte zijn carrière in 1990 bij de Belgische Ruitersportfederatie en werd in 1997 secretaris-generaal. In 2011 werd hij secretaris-generaal van de FEI en sindsdien werkte hij in Lausanne als rechterhand van HKH Prinses Haya. Zelf kan Ingmar niet paardrijden. De Vos vervult nog meer topmandaten in de sport. Sinds september 2017 is hij lid van het Internationaal Olympisch Comité en sinds vorige week ook van het Uitvoerend Comité van het Wereldantidopingagenschap (WADA). Daar vervangt hij de Zwitser Patrick Baumann. De Vos is de tweede Belg die ooit als voorzitter van de FEI aangeduid werd. Van 1946 tot en met 1954 was Generaal Baron Gaston de Trannoy dit ook al.