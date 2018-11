Ingmar De Vos herverkozen tot voorzitter FEI Alfons Schryvers

20 november 2018

12u57 0

In Bahrein is Kapellenaar Ingmar De Vos (55), voor een nieuwe periode van vier jaar, herverkozen als voorzitter van de internationale ruitersportfederatie de Federation Equestre Internationale (FEI). Vier jaar geleden trad hij aan als voorzitter en volgde toen Prinses Haya van Jordanië op. Vier jaar geleden was het voor het eerst maal dat de FEI geleid wordt door iemand van niet-Koninklijke bloede.

Ingmar De Vos startte zijn carrière in 1990 bij de Belgische Ruitersportfederatie en werd in 1997 secretaris-generaal. In 2011 werd hij secretaris-generaal van de FEI en sindsdien werkt hij in Lausanne als rechterhand van HKH Prinses Haya. De liefde voor de paarden heeft hij meegekregen van zijn mentor de Kapelse oud-burgemeester Jacky Buchmann, die voorzitter was van de Belgische Ruitersportfederatie. Zelf kan Ingmar niet paardrijden. Van zijn vier kinderen rijdt alleen zijn dochter te paard. In Kapellen is hij onder andere bekend van de vroegere Jumping Kapellen. De Vos ook chef de mission voor alle Wereldruiterspelen en van de meeste Olympische deelnames. De Vos vervult nog meer topmandaten in de sport. Sinds september 2017 is hij lid van het Internationaal Olympisch Comité en sinds vorige week ook van het Uitvoerend Comité van het Wereldantidopingagenschap (WADA). Daar vervangt hij de Zwitser Patrick Baumann, die overleed na een hartaanval op de Olympische Jeugdspelen in Buenos Aires. De Vos is de tweede Belg die ooit als voorzitter van de FEI aangeduid werd. Van 1946 tot en met 1954 was Generaal Baron Gaston de Trannoy dit ook al. In zijn toespraak lichtte De Vos zijn prioriteit toe voor zijn nieuwe legislatuur. “Mijn grootste prioriteit is de paardengemeenschap samen te houden. Ervoor zorgen dat we als één grote ‘community’ samen werken. Immers; samen staan we sterk. Dit is niet de missie van mezelf, maar van de gehele gemeenschap. Ik ben dan ook blij dat ik hierin verder het voortouw mag nemen.” De vos wil tot 2022 verder werken aan de vijf steunpalen die hij introduceerde. Gemeenschap, sport, solidariteit, Hippische sport als Olympische disciplines en de core business: Paarden en partners.