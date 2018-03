Ingeborg en Jean Bosco Safari headliners van Pulptuur 28 maart 2018

02u31 0 Kapellen Het Kapelse gratis muziekfestival Pulptuur, op zondag 1 juli van 13 tot 23 uur, pakt uit met toppers als Ingeborg en Jean Bosco Safari. Thema van dit jaar is Jungle Fever. Daarvoor wordt het gemeentepark omgetoverd tot een echt oerwoud.

Zondag 1 juli trapt de gemeente Kapellen de zomer af met de 23ste editie van Pulptuur. Op vijf verschillende podia zorgen artiesten voor de meest uiteenlopende muziekgenres. Bezoekers kunnen samen met Ingeborg, en haar meezingers, op reis door de wereld van het hart. De groep SONS staat voor driftige garagerock en de groep Nele Needs a Holiday is dan weer een veelkoppig monster bestaande uit zeven getalenteerde vrouwen. DJ Team Gomoris zorgt voor platen uit de jaren stillekes en draait letterlijk alles waarop gedanst en gezongen kan worden. Ondertussen zorgt Zannemie en de Bende voor een muziekfeest voor kinderen.





The Beatles

Als hoofdact brengt Jean Bosco Safari, met 'Love is All you Need', een eerbetoon aan The Beatles. Beatlesmuziek is zijn passie die hij graag deelt met het publiek. Stemmenimitator Guga Baul kruipt in de huid van uiteenlopende muzikale grootheden zoals Elvis Presley. Daarnaast krijgen ook 25 lokale groepen de kans om voor het eerst op een groot podium te staan. Op Pulptuur is er nog veel meer te beleven dan alleen muziek. Zo tonen dans- en sportgroepen hun kunsten en kan je smullen bij verschillende eetstandjes. Kinderen kunnen zich uitleven met een heleboel animatie. (FSE)