Infoavond groendak in kasteel Beukenhof Alfons Schryvers

01 februari 2019

15u18 0

In Kapellen is er op donderdag 7 februari een infoavond over een groepsaankoop groendak van intercommunale IGEAN. Er is zowel een aanbod voor de handige doe-het-zelver, als een all-in pakket geïnstalleerd door een professional. Een groendak kan door zijn gering gewicht op vrijwel alle bestaande dakconstructies worden aangebracht en is onderhoudsvrij. De infoavond heeft plaats in de raadzaal, op de eerste verdieping van het kasteel Beukenhof in de Christiaan Pallemansstraat 71 in Kapellen en start om 19 uur. De toegang is gratis.

IGEAN organiseert de groepsaankoop samen met 18 gemeentebesturen, waaronder dus Kapellen en verder ook: Brecht, Edegem, Essen, Hemiksem, Hove, Kalmthout, Kontich, Lint, Malle, Mortsel, Niel, Rumst, Schelle, Schilde, Wommelgem, Zandhoven en Zwijndrecht.