Indrukwekkende politieke loopbaan 25 mei 2018

Jacky Buchmann heeft een succesvolle politieke carriere achter de rug. In 1970 nam hij voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen en werd rechtstreeks verkozen vanop de tweede plaats op de PVV-lijst. Zijn partij werd echter voor 12 jaar naar de oppositie verbannen. Op 1 januari 1977 werden, dankzij een voorstel van Buchmann, de Ekerse wijken wijken Hoogboom, De Sterre, Zilverenhoek en de buurt van de Fortsteenweg overgedragen naar Kapellen. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 1982 werd hij burgemeester en in 2000 opgevolgd door Dirk Van Mechelen. Daarna werd Buchmann OCMW-voorzitter tot aan de verkiezingen van 2006.Van 1974 tot 1977, en van 1978 tot 1985, was Buchmann eveneens lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers voor het arrondissement Antwerpen, waarna hij van 1985 tot 1995 voor hetzelfde arrondissement lid was van de Belgische Senaat. Hij was ook Vlaams minister van Huisvesting (1981 - 1985) en Minister van Middenstand (1985 - 1988). Als zaakvoerder van Buchmann Optical Holding was hij een belangrijke werkgever voor heel wat Kapellenaren. (FSE)





