IJspiste rondt kaap van 14.000 schaatsers 02u31 0 Alfons Schryvers Kapellenaar Stijn Wuyts (37) kreeg van het schepencollege een bos bloemen en aankoopcheques van 100 euro. Kapellen De ijspiste mocht gisteren zijn 14.000ste schaatser verwelkomen. Kapellenaar Stijn Wuyts (37) kwam samen met zijn dochters Fien (5) en Anna (3) er al voor de derde maal schaatsen. Dat leverde hem een bos bloemen op samen met aankoopcheques voor 100 euro.

Volgens uitbater Bruno Van de Meulebroucke zal het record van 17.500 schaatsers dit jaar zeker niet verbroken worden. "Tot en met zondag kan er nog geschaatst worden. We zullen eindigen rond de 15.000. De mindere opkomst ligt zeker niet aan de infrastructuur. Die werd immers jaar na jaar beter met onder meer een volledige overkapping van de ijspiste waardoor schaatsers geen last ondervinden van wind of regen. Vooral het slechte weer is de boosdoener. In december scheen de zon nauwelijks tien uur. We hadden vier dagen met stormweer en twee dagen met veel sneeuwval waardoor de mensen nauwelijks buiten kwamen. Bovendien bleef de schaatspiste, om veiligheidsredenen, bijna een volledige dag gesloten. Ondanks de tegenslagen ben ik tevreden over dit seizoen."