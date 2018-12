Ijspiste ontvang buurtbewoners Dorpsplein Alfons Schryvers

11 december 2018

Bruno Van de Meulebroucke, uitbater van de ijspiste op het Dorpsplein in het centrum van Kapellen, heeft alle bewoners van het Dorpsplein ontvangen in de chalet van de ijspiste. Tijdens een verzorgde receptie konden de buren bijpraten en eventuele hinder melden aan de uitbater van de ijspiste. “Voor een evenement, dat zeven weken duurt, is een goede verstandhouding met de omwonenden heel belangrijk. Bovendien krijg je als uitbater een uitgelezen kans om te horen wat er in zijn onmiddellijke omgeving leeft. Soms kan het bijsturen van kleine zaken heel wat wrevel verhelpen. Bovendien weten de buren nu ook dat ze me meteen mogen contacteren in geval er plots problemen opduiken”. Alle bewoners zijn opgetogen over het gebeuren, op en rond, de ijspiste en ondervinden geen hinder. “Ik ben heel tevreden dat er een goede verstandhouding is tussen ons en de uitbater. We kunnen beamen nauwelijks hinder ondervinden van een evenement dat vlak voor onze deur plaats heeft. We zien deze aangeboden receptie zeker ook als een teken van wederzijds begrip en respect. Het is een voorbeeld voor andere organisatoren waar we nauwelijks iets van horen laat staan dat we weten wie te contacteren bij eventuele hinder”.