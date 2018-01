Iemand z'n sjaal of muts verloren? 02u33 0

In Kapellen is het schaatsseizoen achter de rug. Meer dan 15.000 schaatsers waagden er zich op het ijs en zij waren blijkbaar allemaal warm ingeduffeld. Er zijn tal van sjaals, wanten en mutsen achtergelaten. Schaatsers die de Wintertuin bezochten, en iets verloren hebben op de ijspiste of in het chalet, kunnen dit komen ophalen aan de onthaalbalie van het Kapelse Gemeentelijk Administratief Centrum aan de Antwerpsesteenweg 130. Aan de balie zal wel gevraagd worden het verloren voorwerp te omschrijven. De gevonden wanten, mutsen en sjaals blijven er tot 1 maart ter beschikking. Wat daarna niet is opgehaald, schenkt het gemeentebestuur aan een goed doel.