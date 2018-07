Huwelijksjubilarissen in de bloemen gezet 10 juli 2018

In Kapellen zijn alle koppels die in juni of juli hun gouden, diamanten of briljanten huwelijksverjaardag vier(d)en ontvangen op het gemeentehuis. In totaal waren 31 koppels op de afspraak. Samen met het voltallige schepencollege verwelkomde burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld) alle koppels. Nadien gaf hij een historisch overzicht van de gebeurtenissen in het jaar van hun huwelijk. Er waren 19 koppels die hun 50ste huwelijksverjaardag vieren. Zes koppels waren 60 jaar getrouwd en vierden hun diamanten huwelijksverjaardag. Met in totaal ook zes koppels die 65 jaar getrouwd waren, brak de gemeente een record, waardoor burgemeester Dirk Van Mechelen tot het besluit kwam dat het in zijn gemeente uitermate gezond wonen is.





(FSE)