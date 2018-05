Hobbyclub Ertbrandje haakt 'zorgvriendjes' 16 mei 2018

02u45 0

Vijf senioren van de Kapelse bobbyclub in het Dienstencentrum 't Ertbrandje offeren hun vrije tijd op om zorgvriendjes te haken. Dat zijn kleurrijke pluchen knuffels die alle zorgen van kinderen moeten wegnemen. "Via Facebook kwamen we te weten dat het Klina-ziekenhuis zocht naar mensen die zorgvriendjes kunnen maken. Het patroon vonden we op internet en na een oproep voor breiwol zijn we aan de slag gegaan. Momenteel hebben we al 17 stuks afgewerkt die we later gaan overhandigen aan het Klina ziekenhuis", zegt Christiane Dingemans. Ook Rita Winkelmans, Renilde Van Velthoven, Lea Janssen en Therese Ongena zijn in de weer om zorgvriendjes te maken.





(FSE)