Hitte geen spelbreker voor Pulptuur 12 juli 2018

Zweten onder een kreunende zon. Dat was wat de bezoekers van Pulptuur, in het Kapelse gemeentepark, normaal te wachten stond. Gelukkig boden de vele bomen voldoende schaduw en maakte het publiek ook dankbaar gebruik van de grote shelter voor het hoofdpodium.





Naast een feest voor muziekliefhebbers was Pulptuur ook een familiefeest met veel aandacht voor de allerkleinsten. De tappers in de verschillende drankenstandjes draaiden overuren en stonden voortdurend in het zweet. Met het voorspelde warme weer hadden de organisatoren de hulpdiensten opdracht gegeven om met water rond te lopen en bezoekers aan te manen om voldoende te drinken. Het gemeentepark bleef gevuld tot lang na zonsondergang.





(FSE)