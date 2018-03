Hinder verwacht op Hoevensebaan 28 maart 2018

Tijdens de eerste week van de paasvakantie worden door de firma Frans Boden enkele riooldeksels op de Hoevensebaan in Kapellen vernieuwd. De riooldeksels bevinden zich ter hoogte van de huisnummers 50, 103, 287 en 331 op de grens met Hoevenen. Donderdag 5, vrijdag 6 en zaterdagochtend 7 april blijven de putdeksels nog afgebakend omdat het beton moet uitharden. Zowel tijdens de werken als tijdens het uitharden kan het verkeer langs de riooldeksels passeren via een versmald rijvak. Daarom zullen werken, op de drukke Hoevensebaan, voor verkeershinder zorgen maar de aannemer stelt alles in het werk om de hinder zoveel mogelijk te beperken en het volledig rijvak zo snel mogelijk weer open te stellen.