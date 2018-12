Hetzelfde waterbedrijf voor heel de gemeente Alfons Schryvers

10 december 2018

13u40 2 Kapellen Voor de waterbedeling wordt Pidpa, vanaf 1 januari, voor elke inwoner van Kapellen het enige aanspreekpunt.

Voor de meeste Kapellenaren was dat al zo maar inwoners van de wijken Hoogboom, Zilverenhoek en De Sterre zijn al jaren klant bij water-link, het vroegere AWW. Dat is historisch gegroeid uit de gemeentefusie van 1977. Die situatie zorgde echter voor onduidelijkheid en een ingewikkelde dienstverlening.

Daarom spraken beide waterbedrijven af dat Pidpa het hele Kapelse grondgebied nu voor zijn rekening neemt. De Kapelse gemeenteraad keurde dit al goed. Inwoners kunnen vanaf Nieuwjaar bij hen terecht voor alle drinkwater gerelateerde onderwerpen; over de aanvraag van een nieuwe vertakking, uitleg over een factuur of het regelen van een verhuis. Voor ongeveer 5.000 Kapellenaren verandert enkel de naam maar de kwaliteit van de dienstverlening blijft hetzelfde. Alle betrokken inwoners, die klant zijn bij water-link, worden hierover nog persoonlijk ingelicht.