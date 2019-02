Het Rood krijgt loopzone voor honden Alfons Schryvers

25 februari 2019

Het Kapelse gemeentebestuur heeft, in samenwerking met Natuurpunt die instaan voor het beheer van het natuurdomein Het Rood, er een loopzone voor honden aangelegd. De lopsloopzone, aan de Streepstraat, heeft een oppervlakte van 6.000 vierkante meter en ligt achteraan links langs de Parijseweg. In deze zone kunnen eigenaars van honden hun geliefde viervoeter vrij te laten rondlopen. Het geheel is afgezet door een draad van 1,5 meter hoog met om de 3 meter een kastanje houten paal om zo het boskarakter te behouden. De rest van het Rood blijft toegankelijk voor mensen met een hond maar dan wel aan de leiband. De hondenloopzone maakt deel uit van de plannen van de gemeente in het kader van het beheer van Het Rood. Aan de kant van de Parijseweg zijn de drie ingangen tot het natuurgebied opgekuist en al de door de jaren heen geplaatste oude bruggetjes werden weggehaald. De inhuldiging van de hondenloopzone heeft plaats op zondag 3 maart om 11 uur.