Herschikking buitenschoolse kinderopvang 09 februari 2018

02u39 1

In Kapellen zal, tijdens de vakantiemaanden juli en augustus, de kinderopvang dit jaar op twee locaties plaatsvinden en niet meer op drie zoals in het verleden. Het schepencollege heeft deze beslissing genomen om een nog betere dienstverlening te kunnen aanbieden. De twee locaties zijn in het Gemeentepark, in het centrum, goed voor de opvang van een 40 tal kinderen en aan de school Maria Immaculata aan de Zilverenhoek goed voor een 60 tal kinderen. De opvang zal gebeuren door een vaste begeleider bijgestaan door jobstudenten. Tijdens de piekmomenten, zoals tijdens het eten, zullen er enkele vrijwilligers worden ingezet. (FSE)