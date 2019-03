Heraanleg omgeving kruispunt Kalmthoutsesteenweg De Pretlaan Alfons Schryvers

08 maart 2019

In het voorjaar van 2020 start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met een heraanleg van de ‘schuine’ spooroverweg op de Kalmthoutsesteenweg (N122) in Kapellen. Er komt een overzichtelijkere aansluiting van de De Pretlaan op de Kalmthoutsesteenweg, een dubbelrichtingsfietspad en nieuwe oversteken voor fietsers, zodat die niet meer over de schuin liggende rails moeten rijden.

Het kruispunt van de De Pretlaan met de Kalmthoutsesteenweg, aan de overweg in Kapellenbos, is één van de laatste zwarte punten in de regio. Het nieuwe kruispunt wordt overzichtelijker en nieuwe fietsoversteken, en vrijliggende fietspaden, zorgen voor meer fietsveiligheid. Er komt ook een afslagstrook op de Kalmthoutsesteenweg om verkeer veilig links te laten afslaan. Voor fietsers komen er vrijliggende fietspaden en nieuwe fietsoversteekplaatsen. De diagonale fietsoversteek over de spoorweg verdwijnt en wordt vervangen door een haakse oversteekplaats op een veilige afstand van de rijweg. Ter hoogte van de het kruispunt met de De Pretlaan komt een nieuwe, veilige oversteekplaats met een middeneiland. Tussen de De Pretlaan en de Korte Franselei wordt bovendien een breed en comfortabel dubbelrichtingsfietspad aangelegd.

Riolering moderniseren

Van de werken aan de De Pretlaan maken de gemeente Kapellen en rioolbeheerder Rio-Link meteen gebruik om ook het rioleringsstelsel langsheen de Kalmthoutsesteenweg te moderniseren tussen de De Pretlaan en de Kapellenboslei. Er komt een gescheiden stelsel waarbij regenwater en vuilwater apart worden afgevoerd. De afvoer van het regenwater zal gebeuren via open grachten langs de rijweg. De heraanleg start in het voorjaar van 2020. De nutsmaatschappijen zullen al eerder beginnen met werken in de berm van de rijweg. Zij zullen er nutsleidingen verplaatsen en vernieuwen. De eigenlijke heraanleg zal ongeveer 4 maanden duren. Tijdens deze werken zijn de De Pretlaan en de Kalmthoutsesteenweg volledig afgesloten voor het verkeer. Doorgaand verkeer zal worden omgeleid.