Heidestraat-Noord op de schop 24 juli 2018

In Kapellen worden vanaf 31 juli tot en met 31 augustus wegenwerken uitgevoerd in de Heidestraat-Noord. Hierdoor zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn. In de Heidestraat-Noord, tussen de Kalmthoutsesteenweg en Franselei, wordt het wegdek volledig vernieuwd. In de rest van de Heidestraat-Noord, van Franselei tot Wolvenbosdreef, wordt een betonnen kantstrook aangelegd. Tijdens de werkzaamheden kan de straat, met uitzondering van maandag 13 tot en met vrijdag 17 augustus uitsluitend gekruist worden via de Golflei.





(FSE)