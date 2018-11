Heemkringen werken mee aan Amerikaanse bestseller: “Amerikanen hebben tijdens Eerste Wereldoorlog miljoenen Belgen gered van hongerdood” Alfons Schryvers

22 november 2018

15u33 0 Kapellen Hobonia-voorzitter Raymond Roelands, Marc Brans en Roger Van den Bleeken, hebben de Amerikaanse auteur Jeffrey B. Miller de nodige info bezorgd over het Kasteel Oude Gracht. Vanuit dat kasteel werd tijdens WOI een enorme hulpactie opgezet, die tien miljoen Belgen en Noord-Fransen van een zekere hongerdood heeft gered. Het boek is in Amerika uitgegroeid tot een bestseller. Bij ons is de actie nauwelijks bekend.

Drie jaar geleden verscheen in de Verenigde Staten het boek ‘Behind the Lines’. Daarin beschreef auteur Jeffrey Miller het bij ons onbekende verhaal van een hulpactie opgezet door de Amerikaanse hulporganisatie The Commission for Relief in Belgium (CRB).

“Het boek kende heel wat succes, wat voor de auteur aanzet was om, onder de titel ‘WWI Crusaders’, het volledige verhaal van de vier oorlogsjaren neer te schrijven. Jeffrey Miller deed drie jaar lang onderzoek om zoveel mogelijk feiten te verzamelen bij ongeveer 50 CRB-afgevaardigden. Later kwam hij ook bij onze heemkring terecht” zegt Raymond Roelands, voorzitter van Hobonia.

“Jeffrey is de achterkleinzoon van Edouard Bunge, die in 1914 in Kasteel Oude Gracht kwam wonen, dat later de bijnaam Het Goed van Bunge zou krijgen. Als kleinzoon van Erica Bunge, een van de dochters van Edouard, kwam Jeffrey in het bezit van het familiearchief, dat onder meer het verhaal bevatte van de Amerikaanse hulporganisatie The Commission for Relief in Belgium (CRB). Bovendien wist hij dat wij een boek hadden uitgegeven over de geschiedenis van het kasteel Oude Gracht waarin ook de voedselhulp aan bod komt. Samen met Susan Miller-Burdick kwam Jeffrey naar de Kapelse heemkringen Hobonia en Hoghescote en konden we hem veel nieuwe elementen aanreiken”.

Kanaalschuiten

“Het hoofdkwartier van de CRB was destijds gevestigd in het kasteel Oude Gracht, in Kapellen-Hoogboom, en Edouard Bunge had van daaruit een belangrijk aandeel in de voedselbedeling in België” zegt Roelands.

“Hij stichtte op het domein zelfs een melkerij, waarvoor hij honderd koeien bestelde. De CRB spendeerde, omgerekend naar vandaag, bijna 24 miljard dollar om via Rotterdam voedsel te bezorgen in het door Duitsland bezette België. Elke dag werden er tussen de 30 en de 50 schepen met hulpgoederen geladen om naar Rotterdam af te varen. Vanuit de Nederlandse haven werd het voedsel dan op kanaalschuiten geladen en door heel België getransporteerd. Na de Tweede Wereldoorlog, waarin het kasteel zwaar beschadigd geraakte, werd het afgebroken.”

Roelands betreurt dat de geschiedenis van de Amerikaanse hulporganisatie bij ons nauwelijks bekend is. “Het was misschien wel de grootste hulpactie ooit opgezet.”

De uitgave van Millers boek, enkel in het Engels en met 126 illustraties, is te bekomen via www.WWICrusaders.com