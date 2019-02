Heemkring Hoghescote is voortaan Koninklijk Alfons Schryvers

14 februari 2019

De Kapelse heemkring Hoghescote bestaat vijftig jaar en kreeg van de Antwerpse gouverneur het brevet ‘koninklijk’ overhandigd. De heemkring werd opgericht in 1968 en telt ondertussen al vijfhonderd leden. Een van de stichters was Walter Van Glabbeek en ondanks zijn leeftijd van 93 jaar was hij eveneens aanwezig om de erkenning in ontvangst te nemen. Hij kreeg het gezelschap van huidig voorzitter André De Vleeschouwer en erevoorzitter Roger Balbaert die 28 jaar aan het roer stond. In haar toespraak benadrukte gouverneur Cathy Berx het belang van heemkunde. “Het opstarten van een vereniging lukt meestal wel, maar het ook 50 jaar volhouden is niet iedereen gegeven”. De heemkring organiseert maandelijks uitstappen en rondleidingen met een gids en geven ook een driemaandelijks tijdschrift uit. De gouverneur was heel geïnteresseerd in het werk van de heemkring en kende de geschiedenis van Kapellen bijzonder goed. Onlangs was ze er nog op werkbezoek en daarbij werd ook het Erfgoedcentrum bezocht. Info over de werking van de heemkring en overzicht van de publicaties zijn te vinden op www.heemkring-hoghescote.be.