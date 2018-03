Hartveiligheid troef in atheneum Irishof AED, 6 EHBO-INSTRUCTEURS EN EXTRA LESSEN IN DERDE GRAAD ALFONS SCHRYVERS

30 maart 2018

02u26 1 Kapellen Met een nieuwe AED, zes lesgevers EHBO, en een intensieve opleiding eerstehulpverlening voor alle leerlingen van de derde graad, is het GO! Atheneum Irishof Kapellen de eerste 'Hartveilige School' in de regio.

Een hele week lang kregen 75 leerlingen van het atheneum les in eerstehulpverlening. Een ambulancier, en een medewerkster van de noodcentrale, vertelden hen wat er allemaal kan gebeuren. Kinderen van de basisschool speelden slachtoffer en lieten hun (geschminkte) wonden verzorgen door de leerlingen. "Bedoeling is om elke leerling van de derde graad te laten afstuderen met de brevetten Eerste Hulp, helpen en reanimeren en defibrilleren, van het Rode Kruis op zak. Hoe meer mensen de basisprincipes van levensreddende handelingen onder de knie hebben, hoe meer kans er is dat mensen effectief geholpen worden en het kunnen navertellen. Het onderwijs is de uitgelezen plaats om jongeren deze basisopleiding te geven" zegt leerkracht Stefan De Bruyn.





Gerust gevoel

Leerling Bob Storms (16) volgde de cursus. "Dit leek een saai project maar eens je begint ontdek je veel handelingen die je perfect kunt uitvoeren. Eigenlijk moet je de drempel overwinnen om een gewonde persoon aan te raken. Dat kan alleen als je weet wat er moet gebeuren". Voor leerling Jasmijn Defize (17) is wondverzorging wel eng maar ze kijkt naar de toekomst.





Elke minuut beslissend

"Ik zit in de jeugdbeweging en het is altijd interessant als je bij een ongeval onmiddellijk kunt reageren. Onze kampplaatsen zijn meestal afgelegen en elke minuut die je wint, kan beslissend zijn." Nu ze haar cursus heeft afgerond houdt Emilie Louise Gillain (16) er een gerust gevoel aan over. "Na de opleiding voel je jezelf nuttiger. Als ik bij mijn ouders, of grootouders, ben en er moest iets gebeuren kan ik onmiddellijk ingrijpen. Zij kunnen rekenen op mijn ervaring".





Leven gered

Leerling Ans Van Haute (16) heeft haar praktijkles al moeten toepassen. "Toen ik in de Panne samen met mijn bomma inkopen deed in de Delhaize zag ik een man voorovergebogen staan bij de winkelkarretjes. Plots zakte hij in elkaar. Ik ben uit de auto gesprongen en toegepast wat ons werd geleerd. Er stonden minstens 15 mensen rond mij. Ze gaven commentaar, maar deden niets. Ik vroeg om een ambulance te bellen maar niemand reageerde. Ik heb het dan zelf gedaan en mijn smartphone op luidspreker gezet. De telefoniste van de noodcentrale gaf de nodige instructies die ik correct heb toegepast. Hoe lang ik heb gereanimeerd weet ik niet. Elk besef van tijd was weg. De ambulance heeft de man nadien meegenomen maar ik weet niet of hij het gehaald heeft."