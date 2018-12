Handtassenwinkel Marie-Leen sluit de deuren Alfons Schryvers

06 december 2018

10u49 0 Kapellen Eind januari 2019 sluit Marie-Leen, de bekende zaak voor merkhandtassen, reis- en schooltassen, aan de Dorpsstraat 32 in het centrum van Kapellen, de deuren. In de plaats komt een hypotheekwinkel die opent op 1 februari.

Deze week start Marie-Leen met de uitverkoop. Een uitgelezen kans voor klanten die nog op zoek zijn naar een eindejaarsgeschenk.

Het flink uit de kluiten gewassen gebouw van Marie-Leen is al tientallen jaren een blikvanger in het centrum van Kapellen. “Ik heb het altijd met veel plezier gedaan. Ook voor mij zal het dus moeilijk worden” zegt zaakvoerster Marleen naar wie de winkel werd genoemd.

“Ik heb vrij onverwacht een bod gekregen op het pand en ondertussen zijn we tot een akkoord gekomen. Vanaf nu begin ik dus met een totale uitverkoop. De nieuwe eigenaar start hier vanaf 1 februari met een hypotheekwinkel.”

Daar haar onberispelijke service en haar warme persoonlijkheid was Marleen een bekend en geliefd gezicht. Verschillende van haar klanten kwamen van ver buiten Kapellen. De geur van echt leer kon je bij Marie-Leen voor het eerst opsnuiven in 2005.

Marleen begon in een klein en gezellig pand in de Stationsstraat in Kapellen, waar ze duurzame en kwaliteitsvolle merkhandtassen, lederwaren en accessoires verkocht. Wegens groot succes, en om de klanten nog beter te kunnen bedienen en ontvangen, verhuisde Marie-Leen vijf jaar later naar een grotere winkel in de Dorpsstraat van Kapellen. De jongste jaren was Marleen ook een stuwende kracht achter de Kapelse middenstandsorganisatie BeleefKapellen en andere verenigingen die zich inzetten voor de middenstand.