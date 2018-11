Handen in elkaar voor eerste holebifilmfestival Redactie

08 november 2018

20u17 0

In samenwerking met het Kapelse Cultuurcentrum, en de dienst Diversiteit, werd in ’t Kerkske het eerste plaatselijke holibifilmfestival georganiseerd. De avond begon met een afterworkparty opgeluisterd door DJ Papa Mojito. Nadien volgde een voorstelling van de film “Pride”. Deze film is gebaseerd op een ware gebeurtenis. Een groep holebi’s zamelde geld in voor de getroffen gezinnen tijdens de Britse mijnstaking in 1984. Dit resulteerde in een unieke samenwerking tussen twee totaal verschillende gemeenschappen. Na afloop van de staking hebben honderden mijnwerkers meegelopen in de Gay Pride Parade van juni 1985 in Londen. “Bedoeling is om voor de toekomstige programmatie van het Cultuurcentrum meer in te zetten op diversiteit. Voor de filmvoorstelling hadden we keuze uit verschillende films. Pride confronteert kijkers op een vrolijke mannier met het thema” zegt Lies Verheyen van het Kapelse Cultuurcentrum. Voor het organiseren van het eerste holibifilmfestival kon men rekenen op hulp van verschillende vrijwilligers.