Gwendolyn Rutten eert Jacky Buchmann 31 mei 2018

Inwoners van Kapellen konden gisteren een laatste groet brengen aan de eind vorige week plots overleden ereburgemeester Jacky Buchmann. Honderden ingetogen inwoners kwamen naar het gemeentehuis Beukenhof. Onder hen ook nationaal Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten. "Ik hield er aan om, namens de volledige liberale familie, mijn medeleven te komen betuigen aan een groot liberaal en burgemeester. Dat is ook de boodschap die ik in het rouwregister schreef". De kist van Buchmann, omringd door bloemen, stond in de vroegere raadzaal.Vrijdag, om 11 uur, wordt in de Sint-Jacobuskerk van Kapellen-centrum afscheid genomen van Jacky Buchmann. (FSE)