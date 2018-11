Gros brengt hulde aan Leon Van Alsenoy Alfons Schryvers

16 november 2018

De Kapelse Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) heeft Leon Van Alsenoy (84) in de bloemetjes gezet. Hij doet al 40 jaar lang een omhaling van huis tot huis, voor de actie 11-11-11, in de wijk Hoogboom. “Begin november ga ik, met mijn collectebus, op pad voor een tocht van om en bij de tien kilometer. Ondertussen kennen de meeste inwoners me en de omhaling verloopt vrij vlot. De opbrengst is elk jaar ongeveer hetzelfde. Enkel het jaar dat de euro werd ingevoerd was de opbrengst duidelijk minder. Blijkbaar waren de mensen de waarde van de euro nog niet gewoon maar stilaan heeft zich dat opgelost. Leon is sinds 1985 lid van de Kapelse GROS. Voor zijn inzet werd de kranige senior bedacht met een geschenkmand overhandigd door de Kapelse schepen voor ontwikkelingssamenwerking Ria Van Oncen (Open Vld). “Volgend jaar ga ik voor de laatste maal op ronde. De leeftijd begint immers te wegen” besloot Leon.