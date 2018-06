Grensfeesten bieden het beste van Vlaanderen en Nederland 13 juni 2018

Op de Belgisch-Nederlandse grens, in Putte-Kapellen, zijn het zondag 24 juni grensfeesten. Voor bezoekers een uitgelezen gelegenheid om al het goede van België en Nederland, op wandelafstand van elkaar, te ontdekken. Poffertjes, bloembollen, gerookte paling en haring in Nederland en frietjes, bier en gebak in België.





Op het Belgische gedeelte is de organisatie in handen van de Dorpsraad en op Nederlands grondgebied van de Stichting Putse Grensfeesten. Deze enthousiaste ploeg zorgt ervoor dat jaarlijks op de laatste zondag van juni bezoekers een aangename dag kunnen beleven. Hiervoor doen ze beroep op de plaatselijke middenstand en marktkramers om, samen met kermisattracties en een rommelmarkt, een leuk wandelparcours uit te werken. De braderie en de rommelmarkt staan van 9 tot 19 uur opgesteld langs de kilometerslange Ertbrandstraat die door drie gemeenten loopt: Kapellen, Stabroek en het Nederlandse Woensdrecht. Op het podium op het Vincent Mercierplein in Putte-Kapellen zijn er optredens van onder meer De Melando's, het Duo Endjoy, Ingrii, PC Brown en Ivann. Clown Whoopy maakt van 13 tot 17 uur ballonnenfiguurtjes voor de kinderen. Voor de Grensfeesten zal de Ertbrandstraat, vanaf Driehoek tot ver over de grens, volledig afgesloten zijn. (FSE)